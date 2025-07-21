Erkek Polo Yaka T-Shirt Modelleri

Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 VİŞNE
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 VİŞNE
₺280,49 KDV Dahil
₺329,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 HAKİ
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 HAKİ
₺280,49 KDV Dahil
₺329,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 KOYU MAVİ
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 KOYU MAVİ
₺280,49 KDV Dahil
₺329,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 BEYAZ
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 BEYAZ
₺280,49 KDV Dahil
₺329,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 KIRMIZI
Buratti Regular Fit Pamuklu Erkek Polo Yaka T Shirt 5902141 KIRMIZI
₺280,49 KDV Dahil
₺329,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 BEYAZ
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Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 BEYAZ
₺288,99 KDV Dahil
₺339,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 AQUA-MAVİ
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Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 AQUA-MAVİ
₺288,99 KDV Dahil
₺339,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 Şeker Pembe
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Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 Şeker Pembe
₺288,99 KDV Dahil
₺339,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 HAKİ
5
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 HAKİ
₺288,99 KDV Dahil
₺339,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 İNDİGO
5
Buratti % 100 Pamuk Düğmeli Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902134 İNDİGO
₺288,99 KDV Dahil
₺339,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902281 AÇIK HAKİ
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Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902281 AÇIK HAKİ
₺297,49 KDV Dahil
₺349,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902281 BEYAZ
2
Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902281 BEYAZ
₺297,49 KDV Dahil
₺349,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902645 AÇIK HAKİ
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Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902645 AÇIK HAKİ
₺297,49 KDV Dahil
₺349,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 BEYAZ
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Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 BEYAZ
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 İNDİGO
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 İNDİGO
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 SİYAH
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Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 SİYAH
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 VİZON
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Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 VİZON
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 AÇIK HAKİ
5
Buratti Regular Fit Pamuklu Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 5902326 AÇIK HAKİ
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 59023861 BEYAZ
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Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt 59023861 BEYAZ
₺314,49 KDV Dahil
₺369,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3200 LACİVERT
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Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3200 LACİVERT
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Desenli Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3550 ANTRASİT
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Buratti Desenli Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3550 ANTRASİT
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3210 LACİVERT
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3210 LACİVERT
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3270 AÇIK MAVİ
2
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3270 AÇIK MAVİ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3270 BEYAZ
2
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3270 BEYAZ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 PUDRA
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 PUDRA
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 MAVİ
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Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 MAVİ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 Kül
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 Kül
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 BEYAZ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 BEYAZ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 AÇIK HAKİ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 AÇIK HAKİ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 GRİ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5902915 GRİ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Desenli Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3540 SİYAH
Buratti Desenli Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3540 SİYAH
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R4560 BEYAZ-ANTRASİT
1
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R4560 BEYAZ-ANTRASİT
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3280 BEYAZ
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Buratti Pamuk Karışımlı Desenli Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646B3280 BEYAZ
₺339,99 KDV Dahil
₺399,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 AÇIK GRİ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 AÇIK GRİ
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 SARI
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 SARI
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 MAVİ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 MAVİ
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 HARDAL
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 HARDAL
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 SİYAH
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 SİYAH
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 KIRIK BEYAZ
6
Buratti Pamuklu Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka T Shirt 5901029 KIRIK BEYAZ
₺373,99 KDV Dahil
₺439,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 Açık Mavi-Ekru
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 Açık Mavi-Ekru
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 AÇIK MAVİ
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 AÇIK MAVİ
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 BORDO
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 BORDO
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 Açık Gri-Ekru
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 Açık Gri-Ekru
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 HARDAL
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 HARDAL
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 BEYAZ
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 BEYAZ
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 İNDİGO
9
Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 İNDİGO
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 SİYAH
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 SİYAH
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 PETROL
9
Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 5902063 PETROL
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R1000 Mint-Füme
2
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R1000 Mint-Füme
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Polo Yaka
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R1000 Vizon-Füme
2
Buratti Pamuklu Slim Fit Erkek Polo Yaka T Shirt 646R1000 Vizon-Füme
₺382,49 KDV Dahil
₺449,99 KDV Dahil
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Erkek Polo Yaka T-Shirt Modelleri

Polo yaka erkek t-shirt modelleriyle gündelik görünümünü daha derli toplu ve net bir stile taşı.

Erkek polo yaka t-shirt, tişört konforunu daha düzenli bir üst görünümle birleştiren zamansız bir parçadır. Yakalı formu sayesinde günlük kombinlerde daha “toplu” bir duruş sunar; aynı zamanda kolay giyilip çıkarılmasıyla pratik bir kullanım sağlar. Buratti erkek polo yaka t-shirt koleksiyonunda düz renk seçeneklerden minimal detaylara sahip modellere kadar farklı zevklere hitap eden alternatifler bulunur. Özellikle ofis-casual çizgide veya hafta sonu kullanımında rahatlıkla tercih edilebilen bir üst giyim seçeneğidir.

Polo yaka tişört seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurların başında yaka formunun duruşu ve kalıp dengesi gelir. Yakası formunu koruyan modeller daha temiz bir görünüm oluştururken, vücuda oturan ama sıkmayan kesimler gün boyu konforu destekler. Düz renk polo yaka t-shirtler kombin kolaylığı sunarken, küçük logo/detay içeren seçenekler daha karakterli bir stil yaratmaya yardımcı olur. Buratti erkek polo yaka tişört modelleri; dengeli duruşu, sade çizgisi ve farklı alt giyimlerle uyumlu yapısıyla öne çıkar.

Erkek polo yaka t-shirtler; chino pantolonlarla daha düzenli bir stil oluşturabilir, jean ile günlük bir çizgi yakalayabilir. Serin havalarda ince bir hırka veya ceket altına giyilerek katmanlı kombinlerde de kullanılabilir. Buratti’nin erkek polo yaka t-shirt koleksiyonunu inceleyerek kullanım alışkanlıklarına uygun modeli kolayca seçebilirsin.

Sık Sorulan Sorular

Polo yaka t-shirt hangi durumlarda tercih edilir?

Polo yaka t-shirtler, günlük kullanımda daha derli toplu bir görünüm isteyenler için iyi bir tercihtir. İş-casual kombinlerde, buluşmalarda veya hafta sonu kullanımında rahatlıkla kullanılabilir.

Polo yaka t-shirt ile klasik tişört arasındaki fark nedir?

Polo yaka t-shirtler yakalı formu sayesinde daha düzenli ve net bir duruş sunar. Klasik tişörtler ise daha spor bir görünüm verir. Tercih, stil beklentine ve kullanım alanına göre değişir.

Polo yaka t-shirt nasıl kombinlenir?

Daha düzenli bir stil için chino pantolon ve sade ayakkabılarla kombinlenebilir. Günlük kullanımda jean ve sneaker ile dengeli bir görünüm elde edilir. Düz renk seçenekler, kombin çeşitliliğini artırır.

Polo yaka t-shirt hangi mevsimlerde giyilir?

Polo yaka t-shirtler ilkbahar ve yaz aylarında tek başına kullanıma uygundur. Serin havalarda ise ince bir üst katman (hırka/ceket) ile birlikte tercih edilebilir.

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