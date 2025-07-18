Erkek Giyim

T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 5902624 BEYAZ
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 5902624 BEYAZ
₺178,49 KDV Dahil
₺209,99 KDV Dahil
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%15 İndirim
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T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 TOPRAK
3
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 TOPRAK
₺184,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%26 İndirim
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T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 İNDİGO
3
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 İNDİGO
₺184,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%26 İndirim
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T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 SİYAH
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka T shirt Erkek T Shirt 5902511 SİYAH
₺184,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%26 İndirim
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T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Regular Fit Erkek T Shirt 5902753 SİYAH
1
Buratti % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Regular Fit Erkek T Shirt 5902753 SİYAH
₺184,99 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
%20İndirim
T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Regular Fit Erkek T Shirt 5902757 SİYAH
1
Buratti % 100 Pamuk Bisiklet Yaka Regular Fit Erkek T Shirt 5902757 SİYAH
₺184,99 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Erkek T Shirt 59020201 SİYAH
2
Buratti Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Erkek T Shirt 59020201 SİYAH
₺184,99 KDV Dahil
₺219,99 KDV Dahil
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%16 İndirim
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Erkek T Shirt 59020201 AÇIK HAKİ
2
Buratti Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Erkek T Shirt 59020201 AÇIK HAKİ
₺184,99 KDV Dahil
₺219,99 KDV Dahil
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%16 İndirim
%16İndirim
T-Shirt
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 5902622 SİYAH
1
Buratti % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 5902622 SİYAH
₺184,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%26 İndirim
%26İndirim
T-Shirt
Buratti % 100 Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Cepli Erkek T Shirt 5902000 VİŞNE
2
Buratti % 100 Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Cepli Erkek T Shirt 5902000 VİŞNE
₺184,99 KDV Dahil
₺239,99 KDV Dahil
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%23 İndirim
%23İndirim
T-Shirt
Buratti % 100 Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Cepli Erkek T Shirt 5902000 MAVİ
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Buratti % 100 Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Cepli Erkek T Shirt 5902000 MAVİ
₺184,99 KDV Dahil
₺239,99 KDV Dahil
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%23 İndirim
%23İndirim
Gömlek
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 BEYAZ-SİYAH
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Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 BEYAZ-SİYAH
₺195,49 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%15 İndirim
%15İndirim
Gömlek
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 EKRU-SİYAH
4
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 EKRU-SİYAH
₺195,49 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%15 İndirim
%15İndirim
Gömlek
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 İNDİGO-BEYAZ
4
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 İNDİGO-BEYAZ
₺195,49 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%15 İndirim
%15İndirim
Gömlek
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 LACİVERT-ORANJ
Buratti Regular Fit Kısa Kollu Apaş Yaka Desenli Erkek Gömlek CF21S114293 LACİVERT-ORANJ
₺195,49 KDV Dahil
₺229,99 KDV Dahil
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%15 İndirim
%15İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT BEJ
4
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT BEJ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
%20İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT AÇIK GRİ
4
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT AÇIK GRİ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
%20İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT SİYAH
4
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT BEYAZ
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541IFIT BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE SİYAH
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
%20İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE LACİVERT
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE LACİVERT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20İndirim
T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE KOYU ANTRASİT
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE KOYU ANTRASİT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE BEYAZ
4
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541PERSPECTIVE BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CHANGE24 ANTRASİT
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CHANGE24 ANTRASİT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CHANGE24 SİYAH
2
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CHANGE24 SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Baskılı Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541YELKEN24 KIRMIZI
1
Buratti Baskılı Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541YELKEN24 KIRMIZI
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541UNEXPLORED24 BEYAZ
2
Buratti Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541UNEXPLORED24 BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541UNEXPLORED24 SİYAH
Buratti Bisiklet Yaka % 100 Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541UNEXPLORED24 SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY BEYAZ
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY HAKİ
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY HAKİ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY AÇIK GRİ
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY AÇIK GRİ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY PARLIAMENT
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY PARLIAMENT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY SİYAH
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY FÜME
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY FÜME
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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%20 İndirim
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY LACİVERT
7
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Yazılı Erkek T Shirt 541ENJOY LACİVERT
₺199,99 KDV Dahil
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK AÇIK GRİ
5
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK AÇIK GRİ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK SİYAH
5
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK LACİVERT
5
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK LACİVERT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK BEYAZ
5
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK BORDO
5
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541REWORK BORDO
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Baskılı Erkek T Shirt 541TOLIVE SİYAH
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Baskılı Erkek T Shirt 541TOLIVE SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Baskılı Erkek T Shirt 541TOLIVE BEYAZ
2
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Baskılı Erkek T Shirt 541TOLIVE BEYAZ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 İNDİGO
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 İNDİGO
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 PARLIAMENT
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 PARLIAMENT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 AÇIK MELANJ
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Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 AÇIK MELANJ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 SİYAH
4
Buratti Pamuklu Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek T Shirt 541CALIFORNIA24 SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT PARLIAMENT
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT PARLIAMENT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT AÇIK GRİ
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT AÇIK GRİ
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT LACİVERT
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT LACİVERT
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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T-Shirt
Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT SİYAH
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Buratti Bisiklet Yaka Pamuklu Slim Fit Erkek T Shirt 541QUINT SİYAH
₺199,99 KDV Dahil
₺249,99 KDV Dahil
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Erkek Giyim

Erkek Giyim ile Günlük Şıklık ve Konforu Bir Arada Yakalayın

Her ortamda stil sahibi görünmek isteyen erkekler için erkek giyim kategorisi; konfor, şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunar. Günlük hayattan iş yaşamına, özel davetlerden hafta sonu kombinlerine kadar her anınıza uyum sağlayan parçalarla tarzınızı kolayca oluşturabilirsiniz.

Buratti erkek giyim koleksiyonunda; tişört, sweatshirt, gömlek, pantolon, jean, şort ve dış giyim gibi geniş ürün seçenekleri yer alır. Basic ve sade tasarımlar günlük kullanımda pratiklik sağlarken, modern kesim ve detaylara sahip ürünler stilinizi daha güçlü ve dikkat çekici hale getirir.

Erkek Giyim Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Erkek giyim ürünlerinde doğru seçim yapmak; hem konfor hem de görünüm açısından büyük önem taşır. Kumaş kalitesi, kalıp yapısı ve kullanım amacına uygunluk bu noktada öne çıkar. Nefes alabilen ve hafif kumaşlar gün boyu rahatlık sunarken, daha tok ve dayanıklı dokular uzun süreli kullanım avantajı sağlar.
Ayrıca ürünün vücuda oturuşu, omuz ve bel dengesi, hareket kabiliyetini kısıtlamaması gibi detaylar da seçim sürecinde belirleyici olmalıdır. Buratti erkek giyim ürünleri; hem rahatlık hem de düzenli görünüm arayanlar için dengeli alternatifler sunar.

Erkek Giyim Kombin Önerileri

 

Farklı giyim parçalarını doğru şekilde bir araya getirerek stilinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

  • Basic tişört ve jean kombinleri ile günlük ve sade bir stil oluşturabilirsiniz,

  • Gömlek ve chino pantolon ile daha düzenli ve şehir stiline uygun kombinler yapabilirsiniz,

  • Sweatshirt ve eşofman altı ile rahat ve sportif bir görünüm elde edebilirsiniz,

  • Dış giyim ürünleri ile kombinlerinizi mevsime uygun şekilde tamamlayabilirsiniz.

Buratti’nin erkek giyim koleksiyonunu inceleyerek tarzınıza, ihtiyacınıza ve sezon trendlerine uygun parçaları kolayca keşfedebilirsiniz.

 

 

Sık Sorulan Sorular

Erkek giyim ürünleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kumaş kalitesi, kalıp yapısı ve kullanım amacına uygunluk en önemli kriterlerdir. Nefes alabilen ve rahat hareket sağlayan ürünler günlük kullanım için idealdir.

Günlük kombin nasıl yapılır?

Basic tişört, jean ve sneaker üçlüsü en pratik kombinlerden biridir. Üzerine hafif bir ceket veya sweatshirt ekleyerek kombin zenginleştirilebilir.

Mevsime göre giyim nasıl seçilmeli?

Yaz aylarında hafif ve ince kumaşlar tercih edilirken, kış aylarında daha kalın ve katmanlı kombinler tercih edilmelidir.

Erkek giyimde kalıp seçimi neden önemlidir?

Doğru kalıp, hem konfor hem de görünüm açısından önemlidir. Vücuda dengeli oturan kalıplar daha şık ve düzenli bir stil sunar.

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